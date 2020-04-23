Легенды футбола поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом

Легенды мирового футбола аплодисментами поблагодарили медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.

«Бесконечные аплодисменты для всех работников здравоохранения и других специалистов, которые продолжают работать, как настоящие герои», — написал в своём «инстаграме» Роберто Карлос.

Права на видео принадлежат FIFA.

В акции поучаствовали Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Жерар Пике, Роналдо, Бастиан Швайнштайгер, Марко ван Бастен, Зинедин Зидан, Гарри Кейн и многие другие.

В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более двух миллионов 600 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 183 тыс. В Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.