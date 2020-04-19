Президент «Милана» выступил за возобновление сезона Серии А
Президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что поддерживает решение возобновить сезон чемпионата Италии, если для этого будут созданы безопасные условия.
«Продолжение футбольного сезона – это решение, которые принимают соответствующие органы власти и здравоохранительные организации. «Милан» — клуб, основным предназначением которого является играть в футбол. Если будут необходимые для здоровья и безопасности условия, мы за продолжение спортивного сезона», — приводит слова Скарони ANSA.
Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А возглавляет туринский «Ювентус», набравший 63 очка, «Милан» (36) располагается на 7-м месте.
Ибрагимович назвал условие, при котором останется в «Милане» на следующий сезон
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