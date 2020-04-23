Детство, рекорды с ЦСКА, встреча с Путиным и редкий кадр без усов. Фото карьеры Газзаева

Валерий Газзаев уже несколько лет как отошёл от активной тренерской работы, однако его успехи в современном российском футболе остаются непревзойдёнными. Первый и единственный среди отечественных тренеров обладатель европейского трофея, Кубка УЕФА, четырёхкратный чемпион страны с двумя разными клубами. Биографическая книга наставника называется «Приговорённый к победе», и это же можно считать его тренерским кредо. Газзаев – это тренер-мотиватор и тренер-максималист.



В настоящее время 65-летний Газзаев занимает должность заместителя председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии карьеры Валерия Газзаева с начала его профессиональной деятельности по нынешний день.