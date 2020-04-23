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Клубы УПЛ протестируют игроков на коронавирус перед возобновлением сезона

Клубы УПЛ протестируют игроков на коронавирус перед возобновлением сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что все клубы лиги перед возобновлением чемпионата проверят своих футболистов на коронавирус.

«Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ. Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты», — цитирует Дикого Meta-ratings.com.ua.

22 апреля правительство Украины официально продлило карантин в стране до 11 мая.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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