Клубы УПЛ протестируют игроков на коронавирус перед возобновлением сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что все клубы лиги перед возобновлением чемпионата проверят своих футболистов на коронавирус.



«Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ. Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты», — цитирует Дикого Meta-ratings.com.ua.



22 апреля правительство Украины официально продлило карантин в стране до 11 мая.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.