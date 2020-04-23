Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малиновский: самый спокойный тренер — Кононов. У него всё взвешенно, более продуманно

Малиновский: самый спокойный тренер — Кононов. У него всё взвешенно, более продуманно
Футбол / РПЛ 0

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своим мнением о характере бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова.

«Самый жёсткий и самый мягкий тренеры? В плане характера… Самый вспыльчивый, конечно, тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини. Самый спокойный — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешенно, спокойно, более продуманно», — сказал Малиновский в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

Кононов в России возглавлял «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак», который покинул осенью 2019 года. На Украине работал в «Карпатах», «Севастополе» и «Металлурге». С 5 февраля 2020 года — главный тренер «Риги».

Ловчев: да, у Кононова не получилось в «Спартаке». Но разве только у него?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020