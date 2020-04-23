Малиновский: самый спокойный тренер — Кононов. У него всё взвешенно, более продуманно
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своим мнением о характере бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова.
«Самый жёсткий и самый мягкий тренеры? В плане характера… Самый вспыльчивый, конечно, тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини. Самый спокойный — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешенно, спокойно, более продуманно», — сказал Малиновский в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.
Кононов в России возглавлял «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак», который покинул осенью 2019 года. На Украине работал в «Карпатах», «Севастополе» и «Металлурге». С 5 февраля 2020 года — главный тренер «Риги».
Ловчев: да, у Кононова не получилось в «Спартаке». Но разве только у него?
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