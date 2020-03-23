Ловчев: да, у Кононова не получилось в «Спартаке». Но разве только у него?
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о работе бывшего наставника красно-белых Олега Кононова, ныне возглавляющего «Ригу». Сегодня, 23 марта, специалисту исполняется 54 года.
«Сегодня с утра поздравил с днём рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в „Спартаке“. Но разве только у него? Дима Аленичев, замечательный футболист, как тренер, не смог добиться успехов со „Спартаком“. Когда Олег тренировал „Спартак“, я прямо говорил, что у него не получается. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, Платон мне друг, но истина дороже.
Но Олег — порядочный человек, и это главное. И дружеские отношения, конечно, сохранились», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Ловчев обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
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