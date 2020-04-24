«Наполи» хочет подписать Юмтити
Итальянский «Наполи» хочет подписать контракт с французским защитником «Барселоны» Самуэлем Юмтити, сообщает Diario Sport.
Руководство неаполитанцев ищет замену Калиду Кулибали, который, скорее всего, покинет «Наполи» летом. Итальянцы уже вступили в переговоры с «Барселоной», однако сам Юмтити не хочет покидать клуб.
Самуэль Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года € 25 млн. В составе каталонской команды он дважды выиграл чемпионат страны, дважды — Кубок и дважды — Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Юмтити провёл за «Барселону» 11 матчей и получил в них четыре желтые карточки. Также защитник — чемпион мира в составе сборной Франции.
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