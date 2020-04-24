Муравьёв: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы трансфера Попова из «Кубани»

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьёв раскрыл подробности трансфера Ивелина Попова из краснодарского клуба в московский «Спартак» в 2015 году.
«Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за € 4 млн, отдали в «Анжи» за € 2 млн — столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки. В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за € 6 млн. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».
Кого «Кубань» только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», — приводит слова Муравьёва «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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