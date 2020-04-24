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Бышовец: матчи без зрителей – это как в церкви. Когда храм заполнен, ощущения выше

Бышовец: матчи без зрителей – это как в церкви. Когда храм заполнен, ощущения выше
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможное проведение оставшихся матчей Российской Премьер-Лиги без зрителей.

«Больше всего в вопросе возобновления чемпионата меня смущает вопрос со зрителями. Пустые трибуны — это ужасно. Играем мы прежде всего для болельщиков. Можно сравнить поход на футбол с походом в церковь: одно дело, если ты находишься в храме один, но другое, когда храм заполнен. Эти ощущения намного выше.

Есть и преувеличения в ограничениях. Например, запрет на прогулку в парке, где можно пробежаться, пройтись. Можно же всё делать бесконтактно, на каком-то расстоянии. У страха глаза велики. А ситуация с метро — это упущение, она оставила впечатление непродуманности. А там всё дошло чуть ли не до поцелуев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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