Бышовец: матчи без зрителей – это как в церкви. Когда храм заполнен, ощущения выше

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможное проведение оставшихся матчей Российской Премьер-Лиги без зрителей.

«Больше всего в вопросе возобновления чемпионата меня смущает вопрос со зрителями. Пустые трибуны — это ужасно. Играем мы прежде всего для болельщиков. Можно сравнить поход на футбол с походом в церковь: одно дело, если ты находишься в храме один, но другое, когда храм заполнен. Эти ощущения намного выше.



Есть и преувеличения в ограничениях. Например, запрет на прогулку в парке, где можно пробежаться, пройтись. Можно же всё делать бесконтактно, на каком-то расстоянии. У страха глаза велики. А ситуация с метро — это упущение, она оставила впечатление непродуманности. А там всё дошло чуть ли не до поцелуев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.