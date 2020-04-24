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Бывшая жена Кержакова стала членом совета по культуре. Она лечилась от наркозависимости

Бывшая жена Кержакова стала членом совета по культуре. Она лечилась от наркозависимости
Футбол / РПЛ 0

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, в своём «инстаграме» сообщила о своей новой работе.

«Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации!

И теперь, среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры, я буду помогать Молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это всё для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов», — написала Тюльпанова.

В 2018 году Тюльпанова призналась, что лечилась от наркозависимости в клинике. По её словам, именно проблемы с запрещёнными веществами стали причиной, по которой Кержаков забрал у неё их сына. Милана является дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году.

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