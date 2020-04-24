Испанский телеканал: Зидан был единственным антидотом против Мостового

Испанский телеканал Movistar+ опубликовал в YouTube сюжет, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.



Сюжет вышел под названием «Царь Мостовой и император Зидан». В нём показаны кадры ярких выступлений россиянина и француза в противостояниях в чемпионате Испании в начале прошлого десятилетия.



«Мостовой был вожаком. С момента его прихода «Сельта» одержала пять домашних побед подряд в противостоянии с «Реалом», в том числе – 4:0 и 5:1. Выезд в Виго для «сливочных» был пыткой, так что Мостового нещадно били по ногам. Но всё почти всегда сводилось к одному – он их наказывал. Он забил три гола и сделал шесть результативных передач в восьми матчах. Мостовой был самым страшным соперником, и так продолжалось до тех пор, пока не пришёл Зидан и не перевернул ситуацию, забивая сам и раздавая передачи. Пять поражений подряд, а затем четыре победы. Каждый блистал в своё время, и в какой-то момент они вместе делили поле. Те недалёкие дни, в которые Мостовой был чёрной вдовой, а Зидан – его единственным антидотом», — говорится в сюжете.

Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды Александр становился обладателем Кубка Интертото и финалистом Кубка Испании.



Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Со «сливочными» он завоевал шесть трофеев, среди которых титул чемпиона Испании и Кубок Лиги чемпионов.