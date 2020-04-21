Защитники падали, когда он их обводил. Нереально крутой гол Мостового из СССР! (видео)

Этот чудо-гол Александра Мостового из разряда лучше один раз увидеть. Но и не рассказать о нём в канун 30-летия будет преступлением. Бросайте юзать шедевры Месси и Роналду! И у нас были люди, способные на настоящее футбольное волшебство.

Носовой платок для Дудки и компании

21 апреля 1990 года. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата СССР принимает харьковский «Металлист». Красно-белые к гостям безжалостны — к 87-й минуте громят соперника 5:0. Но самое вкусное, как это принято в хороших застольях, команда Олега Романцева припасла на десерт (если кому-то ближе вариант «на посошок», то пожалуйста). Тот самый гол, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вот жалкая попытка стенограммы чуда.



Получив передачу на ход, полузащитник «Спартака» вбежал в штрафную, ложными замахами положил на искусственное покрытие двух защитников, сместился справа налево, укрыл мяч спиной, на месте пяткой обыграл ещё одного соперника (двое так и остались сторонними наблюдателями), ушёл от подката, на рывке прошёл шестого игрока «Металлиста», вернулся направо и пробил с угла вратарской в дальний угол. Вратарь харьковчан Валерий Дудка проводил мяч взглядом, а потом в сердцах лягнул штангу.



6:0. Гейм, сет и матч.



Если Марадона четырьмя годами ранее сделал это с англичанами, пробежав полполя, то Мостовому понадобились лишь несколько метров штрафной площади, или, как говорят в таких случаях – носового платка. Понятно – уровень матчей и соперников разный. Но главное (цитата из фильма «В бой идут одни старики»): «Почерк, почерк!».

Романцев до сих пор пересматривает этот гол – он есть в его коллекции

Бенефицианту Мостовому тогда шёл всего 22-й год. Но на уровне Высшей лиги он играл уже 4-й сезон и был двукратным чемпионом Союза. И в 1990-м считался твёрдым игроком основы «Спартака».



В том матче он забил два мяча. И первый гол тоже был хорош – на 74-й минуте при счёте 3:0 Мостовой вылетел на точную передачу Перепаденко и в падении головой вогнал мяч в угол ворот.



Но на 87-й – шедеврище! Уникальный штучный товар. Феерическое соло, после которого остаются только восторг и удивление: «Как?!».



Еженедельник «Футбол-Хоккей» посвятил этому голу целый абзац (по тем временам – признание): «Пляска Мостового» в штрафной площади в окружении беспомощных харьковских защитников, которые «ловились» на каждое обманное движение спартаковца, в конце концов вырвавшегося из окружения и «расстрелявшего» Дудку».



А те, кто сейчас смотрит в YouTube слалом Мостового, восхищенно пишут в комментариях: «Вот он — Месси СССРовского образца!».

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

Лучшие сольные проходы Месси

В автобиографии «По прозвищу Царь», соавтором в которой выступил заместитель главного редактора «Чемпионата» Денис Целых, Александр вспомнил самые красивые голы в своей карьере: «На память приходят два мяча, забитые за «Спартак». Один – в ворота ЦСКА летом 1991 года. Я положил мяч в самую девятку точным ударом со штрафного. Этот гол оказался единственным в матче. Ну и, конечно, не забыть гол, который я забил в 1990 году в манеже «Олимпийский» в ворота харьковского «Металлиста», обыграв по ходу шесть игроков соперника».



В автобиографии Романцева «Правда обо мне и «Спартаке»» этот гол также вспоминается: «Несмотря на то что в чемпионате-1990 мы заняли лишь пятое место, по ходу первенства были и приятные моменты. Например, потрясающий гол Мостового «Металлисту», который «Футбольное обозрение» признало лучшим голом месяца. Сашка тогда разбросал на пятачке полкоманды соперника и закатил мяч в пустые ворота. Я и сегодня иногда пересматриваю этот гол – он есть в моей коллекции».

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В детском футболе Мостовой, по его словам, «такие десятками забивал»

В одном из интервью Мостовой даст удивительное по лаконичности объяснение «харьковскому чуду» (но вообще – абсолютно в своем стиле): «Гол «Металлисту»? Обыграл шестерых. Как-то всё само собой получилось».



В 2013-м, общаясь с Мостовым, я попробовал копнуть немного глубже.



– Верх вашей нестандартности, как считается, шедевральный гол в ворота харьковского «Металлиста» в 1990 году, когда в чужой штрафной было накручено полкоманды соперника.

– В детском футболе я такие десятками забивал. Да и во взрослом – во Франции, в Испании «Реалу», «Барселоне» на «Ноу Камп». Пускай там не шесть человек в штрафной было, но всё-таки. Если бы сейчас играл, за один такой гол контрактом себя бы на три сезона обеспечил (смеётся).



– Откуда такой дриблинг?

– Врождённое. Ну и дворовый футбол помог. В «коробке», помню, брал мяч – и от ворот до ворот. Всю команду обыгрывал.



– В детской школе тренеры не ругали?

– Так это не было обводкой ради обводки. Я обводил у чужой штрафной и только чтобы обострить. Поэтому у тренеров никогда вопросов не возникало. Наоборот, говорили: «Отдайте быстрее мяч Саше, он сам всё сделает». Это я ругался, чтобы свои же не мешали (смеётся).

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После этого гола он подстригся и был признан косноязычным

Гол Мостового в «Футбольном обозрении» признали лучшим голом месяца, а потом и года. И полузащитнику «Спартака» пришлось по этому поводу давать интервью популярнейшей телепередаче. Это сейчас он один из главных ТВ-экспертов страны, а тогда… Вот как сам Мостовой вспоминал свой первый телевизионный опыт, после которого – не поверите – о нём сложилось мнение как о замкнутом человеке (в интервью «Спорт-экспрессу» в 2018-м).



«Сам я увидел это интервью только потом, в записи, – телевизора-то дома не было. Оно косноязычным получилось… Так чего можно было ожидать от человека, который даёт первое интервью в жизни? Это сейчас чихнуть на поле не успел – и уже к тебе с диктофонами подбегают, а тогда этого не было. Потом, на Западе, мы уже поняли, что интервью – часть нашей работы, и научились их давать.



Помню, занимались тогда в «Олимпийском» – и тут перед самой тренировкой вдруг подходят и говорят, что у меня Владимир Перетурин будет интервью брать, поскольку мой гол признан лучшим в месяце. А что говорить, я и не знал. К тому же человеком был скромным, никогда себя напоказ не выставлял. Ну, забил – и что? В детстве я такие голы в каждой игре забивал. Помню, спрашивают меня, а я уже на поле смотрю, где команда тренироваться начинает. Мне туда хочется, а надо на вопросы отвечать…



У меня тогда ещё одна проблема была. Меня заставили постричься, и я остался без своей длинной шевелюры, которая была уже неотъемлемой частью меня. Но Бышовец сказал, что в сборную нельзя лохматым приезжать, и в тот момент как раз поставил ультиматум: кто хочет играть в национальной команде – тот должен патлы убрать. Мы не понимали зачем, но вынуждены были подчиниться. И вот в таком виде, с непривычной короткой стрижкой, меня под телекамеру ставят – ужас! Кстати, Романцев против длинных волос никогда ничего не имел. Главное, говорил, чтобы голову мыли. Много чего в стране тогда не было, но шампуни, слава богу, были».

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«Откуда я знаю, почему защитники падали? Может, пьяные были»

Звоню Александру поздравить с юбилеем.



— 21 апреля – дата. Помните, какой гол в этот день гол забили?

— Если честно, нет.



— 1990 год, Москва, «Олимпийский», «Металлист»…

— А-а-а. Понятно.



— Как сейчас тот проход вспоминается? Для тех, кто не видел, как опишете?

— Как ни странно, мячей я забил очень много, но у большинства ассоциируюсь именно с этим голом. Все до сих пор вспоминают гол «Металлисту». Хотя уже 30 лет прошло.



Получил мяч на подступах к штрафной. Дальше на замахах – от себя, под себя, влево, вправо. Одного защитника уложил, второго, третьего. Потом сделал что-то типа «рулетки», перевернулся, прокинул мяч вперёд и ударил.



Там смешно получилось – несколько игроков «Металлиста» одновременно упали. У меня потом спрашивали: «Чего это они?». Я говорю: «Откуда я знаю? Может, пьяные были» (смеётся).



Если серьёзно, то защитники достаточно пассивно в отбор шли. Если бы кто-то в ноги прыгнул, я, может быть, и запнулся.

— Раньше могли пробить?

— Мог. Но я никогда так не делал. Что в 20 лет, что в 30. Многие, только войдя в штрафную, бьют – попал, не попал. Я – нет. Если мог защитника лишний раз на замахе дёрнуть – исполнял. Тем более у меня это хорошо получалось.



В том конкретном случае я несколько раз мог передачу отдать. Ребята потом смеялись. Два-три человека сбоку стояли – ждали паса. Валера Шмаров, ещё кто-то… По идее я после первого замаха должен был покатить. Это ведь «Спартак», вся игра через пас строилась — отдал-открылся. А я продолжаю обыгрывать. На кураже. Опять кто-то кричит: «Дай!». А я ещё накручиваю. Ну и потом – когда уже забил – кто-то из ребят за голову схватился, кто-то руки поднял. Не поняли – как мне это удалось. А я к спокойно к центру поля побежал.



— Никто не поздравил?!

— Те, кому не отдал, точно не поздравили (смеётся).



— Шедевр?

— Не очень люблю это слово, хотя сам его часто использую, но – да.



— Народ в комментариях пишет: «Как Месси!»

— Похоже. Почему нет? Другое дело, что никто на это сейчас особого внимания не обращает. Увы.



— В собственном рейтинге красивых голов мяч «Металлисту» на какое место поставите?

— В десятку войдёт (смеётся). У меня, если копнуть, много красивых голов было, и даже красивее, чем этот. Несколько шикарных штрафных, голы после обводок… В том же Союзе как-то с центра поля пять-шесть человек обыграл. Не помню точно, с кем играли. Ереван, Владикавказ – с кем-то из южных республик. Во Франции «Нанту» красивый гол забил, в Испании – «Реалу», «Барселоне», «Сарагосе» в финале Кубка…

— Вы счастливый человек!

— Счастье – такое понятие… Растяжимое. Иногда не знаешь, где оно и в чём.



P.S. Как практически у любой истории, у этой есть своя обратная сторона. Валерий Дудка, пропустивший тот гол от Мостового (для вратаря «Металлиста» это был первый сезон в Высшей лиге чемпионата СССР), не дожил и до 40 лет – трагически погиб 14 июня 2004 года под колёсами автомобиля. Его сбил какой-то лихач, и Дудка скончался на месте происшествия. Вечером того дня он должен был выйти на поле в составе ветеранской команды АВЭК, выступающей в чемпионате Харькова…