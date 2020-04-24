«Врежу тебе по куполу». Соловьёв угрожал Уткину в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего YouTube-канала обратился к известному блогеру Василию Уткину.

«Ты, Вася, мерзость. Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай — когда меня увидишь, тебе никакие вызовы не понадобятся. Поэтому ты, Вася, голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука может голову… в другое положение тебе привести. И долго ты её потом будешь из своей задницы вытаскивать.

Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам", — сказал Соловьёв.

Ранее Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва.