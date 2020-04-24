«Врежу тебе по куполу». Соловьёв угрожал Уткину в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего YouTube-канала обратился к известному блогеру Василию Уткину.
«Ты, Вася, мерзость. Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай — когда меня увидишь, тебе никакие вызовы не понадобятся. Поэтому ты, Вася, голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука может голову… в другое положение тебе привести. И долго ты её потом будешь из своей задницы вытаскивать.
Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам", — сказал Соловьёв.
Ранее Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва.
- 24 апреля 2020
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:22
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:43
-
13:31
-
13:23
-
13:05
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:46