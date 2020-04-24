Орлов: Смолов любит себя больше футбола. Он проявил непрофессионализм, вернувшись в Россию

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возвращение в Россию нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего в «Сельте» на правах аренды.

«Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всё-таки он себя больше любит, чем футбол. Фёдор находится в аренде, и я думаю, что „Сельта“ не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: „Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал“.



Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится — потом пауза. Вот почему „Локомотив“ с удовольствием его отдал в аренду. Сёмин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.



Да, смотрите, какой гол он забил „Реалу“. Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут. Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать. Черышев не попадает в состав „Валенсии“ по этой же причине. Денис живёт в Испании, но у него сил не хватает», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».