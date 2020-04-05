«Он просто сбежал в Россию». Смолов кинул «Сельту»?

Сегодня испанские СМИ вышли с громкими заголовками, обвиняя Фёдора Смолова в самовольном отъезде на частном самолёте из страны во время всеобщей изоляции. Нарушил ли правила российский футболист или его отъезд был согласован с клубом? Пока ситуация выглядит крайне неоднозначно.

«Сельта» может применить санкции к футболисту в соответствии с распорядком клуба

«Сельта» неоднократно отказывала Смолову в просьбе уехать домой в связи с правилами карантина, который был введён в Испании из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, Фёдор решился на отъезд, уведомив руководство и пообещав вернуться, как только решит свои дела.



По данным источника, «Сельта» применит внутренние санкции к футболисту, в соответствии с распорядком клуба. Однако есть вероятность, что испанские журналисты неверно преподнесли информацию общественности. Коллегам из «СЭ» удалось взять комментарий у компании Pro Sports Management, которая ведёт дела футболиста Федора Смолова.



«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием».



Получается, всё было согласовано с клубом и ничего запретного Смолов не совершил. По данным издания, из Испании форвард перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, а из аэропорта добрался до границы на автомобиле. Футболист пересек её с соблюдением всех необходимых формальностей.



Ранее самовольно Испанию покинул другой футболист «Сельты» Пионе Систо. Нападающий на личном автомобиле отправился из Виго в Копенгаген. Систо предупредил руководство «Сельты» о своем решении только тогда, когда находился в пути. Если верить источнику, поездка заняла у него 26 часов.

Реакция футбольной общественности на решение Смолова вернуться в Россию

В Сети бурно обсуждают версию, согласно которой Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения его девушки Марии Юмашевой, которой 14 апреля исполнится 18 лет.



Кстати, не так давно у себя в «сториз» Смолов засветил кольцо на безымянном пальце.

Но несмотря на причины, отъезд российского форварда на родину вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.

@Juan3Penedo

Вопрос Смолова обсуждался вместе с клубом, потому что его страна закрыла границы… «Сельта» не говорит об этом, потому что это нарушение правил Ла Лиги. Некоторые СМИ хотят испортить имидж клуба.

@Alejand54782191

Я бы сделал то же самое.

@RubioAnton

Для тех, кто критикует: иностранные футболисты возвращаются домой из-за страха, каждый из них чувствует себя спокойнее дома вместе с родными.

@Yamimotonotira

Смолов просто сбежал в Россию…

@oscargoian

Они предупреждали руководство, что хотят вернуться на родину. Безумному Систо пришлось проехать около 30 часов на машине, а Смолов ждал и перестраховывался, потому что на машине ему ехать вдвое больше.

@CeltaCrew

Учитывая недисциплинированность Систо и Смолова, будет лучше, если они останутся в своей стране. Если уж в такое время нельзя рассчитывать на них…

@futbol_fantasy

Ему будет трудно вернуться в Испанию, когда Ла Лига возобновит сезон, если возобновит.

«Сельта» строго относится к карантину. Клуб даже не отпустил тренера в Мадрид

Пока Фёдор наслаждается пребыванием на родине, «Сельта» продолжает держать своих сотрудников на строгом карантине.



«У нас тут не отпускают никого. Я разговаривал с тренером и просил как-то там повлиять моему отъезду в Москву. Он сказал, что его тоже не отпускают. У него дети в Мадриде, у дочки была какая-то операция. Его клуб не отпустил даже в Мадрид. Могу ли я приехать в Москву? Пока нет. Я раз в два-три дня спрашиваю у клуба: «Могут ли они меня отпустить?». Они говорят, что ждут официального заявления от Ла Лиги по этой ситуации. Клуб хочет перестраховаться, поэтому ждёт заявления», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.



По словам Смолова, изначально в команде планировали начать тренироваться 20 апреля, а возобновить чемпионат — 15 мая.

«Это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнём не раньше, чем во второй половине мая».



В том же интервью Смолов предположил, что в России будет не самый благоприятная ситуация с коронавирусом:



«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да ещё и в небольшом количестве. Но будем надеяться...».



Фёдор признался, что лучше всего во время изоляции убивает время, играя в Counter-Strike. Так что во время изоляции в России для него ровным счётом ничего не изменится. Главный атрибут в виде компьютера у Смолова в Москве есть.



Кстати, у себя на странице в «Инстаграме» Фёдор уже анонсировал шоу-матч между футболистами в Counter-Strike, который пройдёт завтра, 6 апреля. Это будет противостояние между российскими и украинскими футболистами, где капитанами будут Фёдор Смолов и Александр Зинченко.

Занятно, что вчера Смолов зашёл на трансляцию Александра Кокорина, где в комментариях написал: «Меня в Россию никогда не пустят».

Видимо, пустили. С приездом, Фёдор!

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