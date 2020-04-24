Кокорин — о сокращении зарплаты в «Сочи»: этот месяц, как я понимаю, будет как пробник

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», прокомментировал информацию о сокращении зарплаты в сочинском клубе на 50%.



«Этот месяц, насколько я понимаю, будет как пробник. Уберут — и посмотрят, что будет дальше. Выплатили ли мне зарплату? Я разговаривал с руководством, они сказали, что этот момент закроем, когда я в Сочи вернусь, закроем вопрос внутри клуба.



Разговаривал с Семаком на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в «Зенит», мне были нужны тренажеры и они пошли навстречу и все, что нужно было, дали», — сказал Кокорин в видео, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.

Ранее агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника» «Сочи» Михи Мевли, сообщил о договорённости футболистов сочинского клуба с руководством о сокращении зарплаты на фоне пандемии коронавируса.