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Эдвин ван дер Сар: понимаю решение не признавать «Аякс» чемпионом нынешнего сезона

Эдвин ван дер Сар: понимаю решение не признавать «Аякс» чемпионом нынешнего сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Исполнительный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии без определения чемпиона.

«Каждый игрок хочет стать чемпионом, но побеждать хочется на поле. Мы удерживали первое место в течение всего сезона, поэтому обидно, что чемпион не будет определён. При этом, учитывая обстоятельства, такое решение можно понять. Есть более важные проблемы, чем футбол», — приводит слова ван дер Сара Goal со ссылкой на канал «Аякса» в YouTube.

«Аякс», набрав 56 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Второе место занимает «АЗ Алкмар» (56), третье — роттердамский «Фейеноорд» (50).

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