Рэмси: Роналду — замечательный, он любит своих одноклубников

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду относится к нему и к другим партнёрам по команде.



«Кроме того, что Криштиану невероятный футболист, он очень хороший человек. Один из лучших в истории футбола. После первой тренировки я пошел в столовую, и он предложил мне сесть рядом с ним.



Мы долго разговаривали, и это поразило меня, я сразу же расслабился. Криштиану – замечательный человек. Он любит своих одноклубников и всегда выкладывается на тренировках», – приводит Football Italia слова Рэмси, сказанные в прямом эфире «инстаграма».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.



Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.