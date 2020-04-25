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Президент Ла Лиги: вероятно, нам придётся играть при закрытых трибунах до декабря

Президент Ла Лиги: вероятно, нам придётся играть при закрытых трибунах до декабря
Футбол / Испания 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключил, что розыгрыш чемпионата Испании будет проходить при закрытых трибунах до декабря 2020 года.

«Весьма вероятно, что нам придётся играть при закрытых трибунах до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кому можно будет входить на стадионы, мы должны быть очень осторожными», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. Испания является второй страной в мире по количеству заразившихся (более 219 тыс.).

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