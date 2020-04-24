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В Испании планируют запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года

В Испании планируют запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года
Футбол / Испания 0

Правительство Испании планирует запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство страны объявит о данном решении в ближайшее время в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится. Ожидается, что стадионы начнут принимать зрителей не раньше января 2021 года с учётом соблюдения строгих мер безопасности. Решение будет пересмотрено, если появится вакцина и ситуация будет взята под контроль. Ранее сообщалось, что к аналогичным мерам намерена прибегнуть Италия.

Из-за пандемии коронавируса испанская Примера, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.

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