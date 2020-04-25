«Барселона» предложила «Тоттенхэму» двух игроков за 23-летнего полузащитника

«Барселона» предложила двух игроков «Тоттенхэму» за полузащитника Танги Ндомбеле, сообщает Sky Sports.

По данным источника, каталонский клуб из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, не сможет выплатить полную сумму за футболиста, поэтому предложил лондонскому клубу Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ндомбеле провёл за «Тоттенхэм» 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Юмтити в свою очередь сыграл за «Барселону» 11 игр в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями. Семеду принял участие в 21 матче, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.

«Барселона» после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 58 очков. «Тоттенхэм» занимает восьмое место в АПЛ (41).