Фил Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии в 2021 году

Пресс-служба футбольной ассоциации Англии (FA) объявила, что 43-летний главный тренер женской сборной Великобритании Фил Невилл покинет должность по окончании контракта летом 2021 года.

Невилл должен был руководить сборной на женском чемпионате Европы — 2021 в Англии, но в связи с пандемией коронавируса турнир был перенесён на 2022 год.

С января 2018 года женская сборная Англии под руководством Невилла провела 12 матчей, уступив в восьми из них. На прошедшем в 2019 году женском чемпионате мира, сборная Англии заняла четвёртое место.

Невилл ранее работал в «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» в качестве ассистента главного тренера.



Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Невилл провёл за карьеру 682 матча, забив 13 мячей и отдав 28 результативных передач.