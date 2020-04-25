Стерлинг: очень хочу получить футболку Месси

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал о коллекции игровых маек.



«Да, коллекционирую футболки, но пока не вешаю их на стену. Не хочу, чтобы люди приходили ко мне как к футболисту. Мне нравится, что мой дом ориентирован на семью. Но когда завершу карьеру и где-нибудь осяду, то достану любимые футболки соперников и обустрою комнату с трофеями и футболками.



Есть одна футболка, которую очень хочу, — футболка Месси. Когда мы играли с „Барселоной“, я получил футболку Неймара. Думаю, она стала первой, которую я когда-либо просил», — приводит слова Стерлинга Goal.com.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году за € 53 млн. 25-летний английский нападающий провёл 230 матчей за «горожан», забив 89 голов и отдав 72 результативные передачи.