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«Барселона» опубликовала сообщение в шестую годовщину смерти Вилановы

«Барселона» опубликовала сообщение в шестую годовщину смерти Вилановы
Футбол / Испания 0

«Барселона» почтила память своего бывшего главного тренера Тито Вилановы, скоропостижно скончавшегося в апреле 2015 года.

«Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», — написано в "твиттере" каталонского клуба.

В системе «Барселоны» Виланова проработал на протяжении шести лет — с 2007 по 2013 год. В 2012 году Тито возглавил каталонский клуб, однако по итогам первого сезона у руля команды он покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем. В том сезоне сине-гранатовые выиграли чемпонат Испании.

Именем Тито Вилановы в феврале 2015 года названо главное тренировочное поле на базе футбольного клуба «Барселона» — Ciutat Esportiva.

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