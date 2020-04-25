«Барселона» опубликовала сообщение в шестую годовщину смерти Вилановы

«Барселона» почтила память своего бывшего главного тренера Тито Вилановы, скоропостижно скончавшегося в апреле 2015 года.



«Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», — написано в "твиттере" каталонского клуба.



В системе «Барселоны» Виланова проработал на протяжении шести лет — с 2007 по 2013 год. В 2012 году Тито возглавил каталонский клуб, однако по итогам первого сезона у руля команды он покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем. В том сезоне сине-гранатовые выиграли чемпонат Испании.



Именем Тито Вилановы в феврале 2015 года названо главное тренировочное поле на базе футбольного клуба «Барселона» — Ciutat Esportiva.