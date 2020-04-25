Тренер «Бёрнли»: однажды угостил Арсена Венгера отстойным вином. Пришлось извиняться

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч рассказал, как однажды угостил бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера не очень вкусным вином.

«Мы просто наливаем то отстойное вино, которое нам даёт клуб. Арсен всегда был добр к нам — и после домашних матчей, и после выездных. Мне всегда были рады в его кабинете. Он тоже заходил к нам.

Однажды мы налили Венгеру бокал нашего красного вина. Когда он поднёс его к губам, я подумал: «Это будет интересно». Не думаю, что он обычно пьёт такое вино после матчей. Это заставило меня улыбнуться.

Мне пришлось извиниться перед ним. При этом я сделал это ещё до того, как Арсен попробовал алкоголь. Просто такое вино нам даёт клуб. Не хотим специально что-то для кого-то менять», — приводит слова Дайча The Sun.