Караваев: не всегда можно понять, что говорит Азмун на своём корявеньком русском

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме».

— Как относишься к «Виражу»?

— Отношусь отлично, мы же играем для болельщиков. Шум, ажиотаж во время матчей — это очень круто.

— Коронная фраза с Сердаром Азмуном?

— Не всегда можно понять, что он говорит на своём корявеньком русском.

— Самый запоминающийся матч на этот момент?

— В карьере — дебют в Лиге чемпионов против «Виктории» в 18 лет. Это космос. В «Зените» — матч со «Спартаком», победа в меньшинстве.

— Куда пойдёшь в первую очередь, когда закончится карантин?

— На базу, тренироваться. Скучаю по футболу.

— Из всех команд, где ты играл, кого бы одного взял в «Зенит» не задумываясь?

— Конечно Мартина Эдегора.

— Выдели самого сильного своего партнёра по команде за всю карьеру.

— Мартин Эдегор. Если вернётся в «Реал», у него всё получится. В «Зените» — Малком.

— Как тебе в «Зените»?

— Всё круто, главное — идём на первом месте. Приняли очень тепло, помогали все — и ребята, и тренерский штаб. Болельщикам тоже большое спасибо за поддержку.

— Реально «Зениту» повторить выступление «Аякса» в Лиге чемпионов?

— Надеюсь, что реально.

— Есть ли плюсы в самоизоляции?

— У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать.

— Назови топ-5 книг, которые тебе нравились в юношестве.

— «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Анна Каренина», «Вишнёвый сад». В общем, всю школьную программу я осилил. Да и сейчас люблю читать.