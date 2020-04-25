Караваев: не всегда можно понять, что говорит Азмун на своём корявеньком русском

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме».
— Как относишься к «Виражу»?
— Отношусь отлично, мы же играем для болельщиков. Шум, ажиотаж во время матчей — это очень круто.
— Коронная фраза с Сердаром Азмуном?
— Не всегда можно понять, что он говорит на своём корявеньком русском.
— Самый запоминающийся матч на этот момент?
— В карьере — дебют в Лиге чемпионов против «Виктории» в 18 лет. Это космос. В «Зените» — матч со «Спартаком», победа в меньшинстве.
— Куда пойдёшь в первую очередь, когда закончится карантин?
— На базу, тренироваться. Скучаю по футболу.
— Из всех команд, где ты играл, кого бы одного взял в «Зенит» не задумываясь?
— Конечно Мартина Эдегора.
— Выдели самого сильного своего партнёра по команде за всю карьеру.
— Мартин Эдегор. Если вернётся в «Реал», у него всё получится. В «Зените» — Малком.
— Как тебе в «Зените»?
— Всё круто, главное — идём на первом месте. Приняли очень тепло, помогали все — и ребята, и тренерский штаб. Болельщикам тоже большое спасибо за поддержку.
— Реально «Зениту» повторить выступление «Аякса» в Лиге чемпионов?
— Надеюсь, что реально.
— Есть ли плюсы в самоизоляции?
— У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать.
— Назови топ-5 книг, которые тебе нравились в юношестве.
— «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Анна Каренина», «Вишнёвый сад». В общем, всю школьную программу я осилил. Да и сейчас люблю читать.
- 26 апреля 2020
-
00:30
-
00:23
-
00:21
- 25 апреля 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:46
-
23:18
-
23:07
-
22:49
-
22:43
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:38
-
18:24
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:39
-
17:30
-
17:30