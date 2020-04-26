Капитан «Аякса» Тадич: мы должны были получить чемпионский титул. Я разочарован

Капитан «Аякса» Душан Тадич отреагировал на досрочное завершение чемпионата Нидерландов.

«Раз мы заняли первое место и отправимся в Лигу чемпионов, думаю, мы должны получить и титул чемпиона страны. Понимаю, что коронавирус важнее всего остального, но это реально несправедливо. Нельзя просто свести на нет невероятный путь, которым в этом сезоне так далеко прошли я, мои одноклубники и наш тренер. Я действительно разочарован», — приводит слова Тадича Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что чемпион Эредивизии не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире. «Аякс» попадёт в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, «АЗ» отправится в квалификационный раунд.

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