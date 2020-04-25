Ван дер Сар: жаль, что «Аякс» не будет признан чемпионом — мы лидировали весь сезон

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар остался сожалеет о решении руководства чемпионата Нидерландов досрочно завершить сезон без выявления чемпиона. На момент паузы в турнирной таблице соревнований лидировал именно амстердамский клуб — у него и «АЗ Алкмаара» было по 56 очков.



«Конечно, футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле, однако мы лидировали на протяжении всего сезона. Жаль, что теперь чемпиона не будет вовсе. Впрочем, учитывая все обстоятельства, решение лиги достаточно очевидно — сейчас есть масса других, более серьёзных проблем, чем футбол. Как бы то ни было, у футболистом всегда есть амбициипобедить», — заявил ван дер Сар в интервью каналу «Аякса» в YouTube.



Напомним, пауза в европейском и мировом футболе возникла по причине пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. Излечилось более 795 тыс. человек.

«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место