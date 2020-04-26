Ивица Олич: если российским игрокам разрешат 2 бокала пива, кто-то обязательно выпьет 10!

Бывший форвард ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Ивица Олич рассказал, как футболисты в России и Германии относятся к алкоголю.

«Где футболисты больше пьют пива после игры? В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России всё немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива — это максимум, и никто не примет больше. Имею в виду после матча.



Хорваты больше похожи на русских или на немцев? Хорваты в этом смысле такие же, как русские. Если им скажешь — можно, они не остановятся. Всё-таки мы славянский народ… Убедился в этом ещё раз на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», — приводит слова Олича Sportbox.