Доннарумма готов продлить контракт с «Миланом», но только на улучшенных условиях
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с итальянским клубом, сообщает Tuttosport.
По информации источника, 21-летний вратарь согласен заключить новый контракт с «Миланом», но только на улучшенных условиях. Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до июня 2021 года. Зарплата футболиста составляет € 6 млн. Ранее сообщалось, что интерес к Доннарумме проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон».
Доннарумма является воспитанником «Милана». За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.
Доннарумма может продолжить карьеру в Англии. Им интересуются 3 клуба из АПЛ
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