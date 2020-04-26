Дани Алвес: было бы неплохо завершить карьеру в «Боке Хуниорс»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес во время прямого эфира в «Инстаграме» заявил, что был бы не против завершить карьеру в аргентинской «Боке Хуниорс».

«Завершить карьеру в «Боке»? Было бы неплохо. Вы знаете, как я люблю «Боку», и это не пустые слова, не обман. Дело не в том, что мы говорим о великом клубе. «Бока» всегда вызывала у меня какие-то иные чувства. Я связан с этим клубом, и я ощущал то же самое ещё когда играл в «Барселоне», — приводит слова Алвеса La Nacion.

Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».