Орещук рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, как пандемия коронавируса скажется на российском футболе.



«Пандемия очень серьёзно повлияет на российский футбол. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в 2000-е годы. Но мы также вернёмся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.



Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, к тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает € 500—600 тыс. в год? При этом без медицины ничего не будет. Неслучайно один испанский вирусолог сказал: «Ребята, а что вы от нас хотите? Вы платите бешеные деньги Лионелю Месси. Вот пусть он и найдёт вакцину от COVID-19»», — приводит слова Орещука «RT на русском».

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