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Марат Сафин: такое ощущение, что в «Спартак» пришли футболисты с улицы

Марат Сафин: такое ощущение, что в «Спартак» пришли футболисты с улицы
Футбол / РПЛ 0

Известный теннисист Марат Сафин поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«За своим „Спартаком“ слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всё и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», — сказал Сафин в прямом эфире в «инстаграме» теннисиста Михаила Южного.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где должны встретиться с петербургским «Зенитом». В настоящее время оба турнира приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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