Орещук: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу за высказывания в адрес футбольных агентов.

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — приводит слова Орещука «RT на русском».

В 2009 году Быстров и Дзюба играли за «Спартак». После одной из тренировок из куртки Быстрова пропали несколько тысяч рублей, которые потом обнаружили в куртке Дзюбы. После этого форвард ушёл в «Томь» на правах аренды.