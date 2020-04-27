«Спортинг» планирует подписать брата Жоау Мариу, чтобы уговорить хавбека «Локо» вернуться

Португальский «Спортинг» рассматривает возможность подписания контракта с братом полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу в попытке убедить его вернуться в родной клуб, сообщает Sepre Inter со ссылкой на A Bola.

Брат Жоау Мариу, нападающий Уилсон Эдуарду, сейчас выступает за «Брагу», его контракт истекает в конце сезона, чем может воспользоваться «Спортинг». Лиссабонский клуб также может предложить«Интеру» полузащитника Маркоса Акунью, чтобы оформить трансфер Жоау Мариу.

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.