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«Скучаю по этим моментам». Жоау Мариу выложил в «Инстаграме» фото в куртке «Локомотива»

«Скучаю по этим моментам». Жоау Мариу выложил в «Инстаграме» фото в куртке «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу заявил, что скучает по футболу.

Португалец опубликовал фото, на котором он в куртке с эмблемой «Локомотива» готовится к матчу. «Скучаю по этим моментам»,— написал Жоау Мариу на своей странице в «Инстаграме».

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Жоау Мариу воспользовался приложением Gradient, в котором есть фильтр определения национальности по фотографии человека. Приложение показало, что Мариу на 53% чех. Gradient обнаружил также у португальского футболиста китайские, белорусские и шотландские корни.

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