Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси

Капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился воспоминаниями о полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019 с «Барселоной» и рассказал, почему не просил Лионеля Месси поменяться футболками. Тогда «Ливерпуль» обыграл «Барсу» в домашнем матче со счётом 4:0 после поражения в гостях 0:3 и вышел в финал турнира.

«Так получилось, что я вышел на поле довольно рано — Наби Кейта травмировался. Впервые в карьере я был на поле вместе с Месси. Естественно, мыслей вроде „боже, это он“ у меня не возникало. Но нет сомнений, что играть против него и смотреть на него по телевизору — совершенно разные вещи. Он очень быстрый. Думал ли я поменяться с ним футболками? Нет, это не в моих правилах. Когда я играл за „Сандерленд“, Рой Кин говорил мне, что если ты просишь чью-то футболку, то смотришь на этого человека снизу вверх», — приводит слова Хендерсона Daily Mail.