«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина более чем на € 114 тыс. за вечеринку
Английский «Эвертон» оштрафует итальянского нападающего Мойзе Кина за нарушение правил самоизоляции, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
Кину придётся выплатить штраф размером в две недельные зарплаты, то есть более € 114 тыс. Ранее Кин устроил вечеринку с участием моделей, вопреки карантинным мерам, и вёл её трансляцию в Snapchat.
Мойзе Кин перешёл в «Эвертон» из туринского «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за команду 22 матча и забил один мяч.
В Великобритании зафиксировано 154 032 случая COVID-19. 20 794 человека скончались.
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