Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина более чем на € 114 тыс. за вечеринку

«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина более чем на € 114 тыс. за вечеринку
Футбол / Англия 0

Английский «Эвертон» оштрафует итальянского нападающего Мойзе Кина за нарушение правил самоизоляции, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Кину придётся выплатить штраф размером в две недельные зарплаты, то есть более € 114 тыс. Ранее Кин устроил вечеринку с участием моделей, вопреки карантинным мерам, и вёл её трансляцию в Snapchat.

Мойзе Кин перешёл в «Эвертон» из туринского «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за команду 22 матча и забил один мяч.

В Великобритании зафиксировано 154 032 случая COVID-19. 20 794 человека скончались.

Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020