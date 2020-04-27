«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина более чем на € 114 тыс. за вечеринку

Английский «Эвертон» оштрафует итальянского нападающего Мойзе Кина за нарушение правил самоизоляции, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Кину придётся выплатить штраф размером в две недельные зарплаты, то есть более € 114 тыс. Ранее Кин устроил вечеринку с участием моделей, вопреки карантинным мерам, и вёл её трансляцию в Snapchat.

Мойзе Кин перешёл в «Эвертон» из туринского «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за команду 22 матча и забил один мяч.

В Великобритании зафиксировано 154 032 случая COVID-19. 20 794 человека скончались.