Мацей Рыбусь: россияне серьёзно относятся к коронавирусу

Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.
«Можно почувствовать, что россияне очень серьёзно относятся к коронавирусу и хотят жёстко с ним расправиться. По всем телевизионным каналам звучит одна и та же тема, вся Россия говорит о пандемии. С самого начала мы все немного над этим подсмеивались. Если кто-нибудь в раздевалке чихал или начинал кашлять, сразу начинались шутки. Когда я простудился и у меня стали слезиться глаза, клубный врач отправил меня домой, а ребята смеялись, что я заразился. Думаю, в большинстве стран первая реакция на появление вируса была такой.
Сейчас все следуют рекомендациям. Я тоже надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты. Мы стараемся не контактировать с людьми, но я не зацикливаюсь на мыслях о страхе, растущем количестве заражённых. Я сам не был в центре Москвы уже месяц", — приводит слова Рыбуся Wirtualna Polska.
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