«Ньюкасл» вступил в переговоры по Кулибали. Клуб также нацелен на Фекира и Кавани

«Ньюкасл Юнайтед» приступил к работе над усилением состава в преддверии нового сезона, сообщает Footmercato.



По информации издания, «сороки» вступили в переговоры с «Наполи» по защитнику Калиду Кулибали. Владелец итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса изменил настрой и теперь готов расстаться с сенегальцем, однако не намерен отпускать его меньше чем за € 80 млн. Сам футболист всегда хотел попробовать свои силы в Англии, и «Ньюкасл» намерен этим воспользоваться.



Продолжить карьеру в стане английской команды могут ещё две звезды. Клуб готов предложить щедрый контракт нападающему «Пари Сен-Жермен» Эдинсону Кавани, у которого летом истекает действующее соглашение. Также «Ньюкасл» намерен заполучить полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира. При этом испанский клуб не станет обсуждать продажу чемпиона мира 2018 года, если сумма предложения будет меньше € 50 млн.



Напомним, в ближайшее время у «Ньюкасла» должен официально смениться владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всей сделки.

Гарри Каспаров призвал АПЛ не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии