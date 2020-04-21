Фонд из Саудовской Аравии полностью согласовал сделку по покупке «Ньюкасла» за € 345 млн

Суверенный фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по приобретению футбольного клуба «Ньюкасл» за € 345 млн, сообщает Daily Mail.

Сейчас документы о приобретении находятся на одобрении у руководства английской Премьер-лиги, что может занять 3-4 недели. Инвесторы из Саудовской Аравии получат 80% акций «Ньюкасла», а ещё по 10% достанется посредникам — PCP Capital Partners Аманды Стейвли и братьям Рубенам. Все документы уже подписаны, и будущий владелец даже внёс банковский депозит, который перейдет к Майку Эшли (нынешнему владельцу), как только лига одобрит сделку по смене владельца.



Новым президентом «Ньюкасла» станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всего процесса по приобретению клуба из Англии.



«Ньюкасл», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 8 очков отрыва от зоны вылета.



Ранее сообщалось, что клуб рассматривает на должность главного тренера Массимилиано Аллегри и Рафаэля Бенитеса.



В последнем, 29-м туре чемпионата Англии, до объявленного перерыва в связи с пандемией коронавируса, «Ньюкасл» на выезде встречался с «Саутгемптоном» (1:0). Видео единственного забитого мяча во встрече доступно на «Чемпионате».

«Ньюкасл» хочет вернуть Рафаэля Бенитеса