Льорис: работать с Моуринью — это привилегия

Голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью великолепен. Конечно, из-за средств массовой информации многие относятся к нему предвзято, но если бы вы работали с ним каждый день в тренировочном комплексе, то поняли бы, что это привилегия.

Жозе тренировал так много отличных команд и так много великих футболистов. У него большой опыт и большое количество трофеев. Работая с ним, любой игрок может многому научиться», — приводит слова французского вратаря Eurosport.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» минувшей осенью. Ранее португальский специалист тренировал «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и «Бенфику».