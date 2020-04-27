«Малышня с ума сходит на карантине». Дети Алиева устроили битву
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев в своём «инстаграме» показал, как проводят время его дети.
На видео мальчик и девочка устроили бой. У каждого из них было по одной боксёрской перчатке. Алиев периодически комментировал битву.
«Малышня с ума сходит на карантине. Мои любимые», — написал экс-полузащитник.
Видео доступно на «Чемпионате».
Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.
Последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский «Тараз», цвета которого он защищал в 2016 году.
Александр Алиев вступил в перепалку с женой во время прямого эфира в «Инстаграме»
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