«Малышня с ума сходит на карантине». Дети Алиева устроили битву

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев в своём «инстаграме» показал, как проводят время его дети.



На видео мальчик и девочка устроили бой. У каждого из них было по одной боксёрской перчатке. Алиев периодически комментировал битву.



«Малышня с ума сходит на карантине. Мои любимые», — написал экс-полузащитник.

Видео доступно на «Чемпионате».

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.



Последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский «Тараз», цвета которого он защищал в 2016 году.