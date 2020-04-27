Владелец «Лацио»: согласен провести матч с «Ювентусом» за титул Серии А

Владелец римского «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, как отреагировал бы на предложение разыграть чемпионский титул итальянской Серии А сезона-2019/2020 в одном матче с туринским «Ювентусом».

«Я согласился бы на такое предложение, но никогда не думал об этом. Возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для «Лацио».

Мы сделали выбор, полагая, что не сможем сражаться на трёх фронтах. Нам пришлось пожертвовать Лигой Европы, поскольку это не самый удобный турнир с точки зрения времени и перемещения команды.

Таким образом, мы могли бы играть один раз в неделю, в то время как другие команды играли бы дважды. Если сезон возобновится, все, включая нас, будут играть два раза в неделю, поэтому мы потеряем преимущество. Но я думаю об интересах 20 клубов.

Сейчас мы отстаём от «Ювентуса» на одно очко. Мы обыграли их в чемпионате и Суперкубке, но нам всё равно пришлось бы провести ещё одну встречу.

Что касается «Интера», который набрал на восемь очков меньше, чем мы, или «Аталанты», которая отстаёт от нас на 14 очков, не понимаю, почему эти команды должны участвовать в таком обсуждении», — приводит слова Лотито Goal со ссылкой на La Repubblica.