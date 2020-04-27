Игнашевич: знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу прощения
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своём «инстаграме» рассказал о своём переходе из «Локомотива» в ЦСКА в 2004 году.
«Жалел ли о переходе из «Локомотива»? Да. Не совсем правильно это было в тот момент. Знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу прощения. Но у меня закончился контракт. И я был вправе выбирать себе дальнейшую судьбу», — написал Игнашевич.
Игнашевич начинал карьеру в «Спартаке-Орехово», после чего в 1999 году перешёл в «Крылья Советов». Спустя всего год Сергей перебрался в «Локомотив». Цвета ЦСКА защищал вплоть до завершения карьеры в 2018 году.
«Торпедо» Игнашевич тренирует с прошлого года. Ранее экс-защитник возглавлял молодёжную команду ЦСКА.
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