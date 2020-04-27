Сергей Игнашевич выступил против досрочного завершения сезона ФНЛ

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своём «инстаграме» выступил против досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.
«Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и всё самое интересное ещё впереди. Например, «Ротор» ещё не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке.
Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырёх-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен», — написал Игнашевич.
- 27 апреля 2020
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