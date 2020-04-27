Сезон в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавируса досрочно завершён

Президент Футбольной ассоциации Аргентины(AFA) Клаудо Тапиа объявил о досрочном завершении сезона в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса.



«Мы решили досрочно завершить сезон. Игроки вернутся на поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда здоровье каждого члена футбольной семьи будет вне опасности, мы снова сыграем. Но здоровье — главный приоритет», — приводит слова Тапиа El Universo.



Сообщается также, что на протяжении двух сезонов команды не будут вылетать из элитного дивизиона. При этом сохранится повышение в классе, поэтому в сезоне-2021/2022 в элитном дивизионе будет 28 клубов вместо 24.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 208 тыс. человек скончались. Свыше 888 тыс. вылечились.