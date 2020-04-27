Генич: Фролов — молодец! Собрал вистов и подставил пресс-атташе «Крыльев»

Комментатор Константин Генич прокомментировал высказывания вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации. Клуб сначала объявил о решении оштрафовать голкипера, но затем слова о штрафе пропали из заявления.
«Фролов и Самара — сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение — написать об этом на своём сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.
Любое интервью согласовывается с пресс-службой. Он выступил. Молодец! Собрал вистов, подставил пресс-атташе, которого тоже наверняка оштрафуют.
И ещё раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И он абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое вью не согласовал — сто процентов», — написал Генич в своём «твиттере».
- 28 апреля 2020
-
01:22
-
00:56
-
00:35
-
00:31
-
00:07
- 27 апреля 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:29
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:07
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:05
-
19:48
-
19:43
-
19:36
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16