Генич: Фролов — молодец! Собрал вистов и подставил пресс-атташе «Крыльев»

Комментатор Константин Генич прокомментировал высказывания вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации. Клуб сначала объявил о решении оштрафовать голкипера, но затем слова о штрафе пропали из заявления.

«Фролов и Самара — сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение — написать об этом на своём сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

Любое интервью согласовывается с пресс-службой. Он выступил. Молодец! Собрал вистов, подставил пресс-атташе, которого тоже наверняка оштрафуют.

И ещё раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И он абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое вью не согласовал — сто процентов», — написал Генич в своём «твиттере».