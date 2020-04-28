Гаджиев: ситуация вокруг Сёмина в «Локомотиве» — это открытое безобразие!

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о ситуации с наставником «Локомотива» Юрием Сёминым, который может покинуть клуб.
«Ситуация вокруг Юрия Павловича вызывает недоумение и возмущение. Сколько можно? Это же открытое безобразие! Какие основания для его ухода? В конце концов, футбол — публичный вид спорта. Скажите, какие есть замечания и проблемы. Тем более все видят, что со стороны специалистов и болельщиков никто не пользуется такой заслуженной популярностью за спортивные и человеческие качества, как Юрий Павлович. Завоевать такое признание, даже будучи феноменальным тренером, невозможно в России, если ты не соответствуешь гражданскому статусу правильного человека.
Так какие могут быть основания для такого увольнения? Значит, есть какие-то личные интересы, которые не должны стоять выше интересов клуба и футбола. Вот что возмущает. Оставьте личные интересы при себе! Это не ваша собственность.
Из элементарного уважения, конечно, надо продлевать контракт. Более того, в Европе для таких людей существует особый статус. Они могут оставаться в клубе и по истечению контракта. Жизнь такая штука, что неясно — три года работать или пять лет. Если бы у Юрия Павловича что-то не получалось или не складывалось и клуб хотел бы усилить тренерскую позицию, то предложили бы ему нормальную деятельность в «Локомотиве». А здесь смех и грех. Предварительный контракт заключают с тем, кто не соответствует уровню клуба. Здесь безусловно имеют место чьи-то личные интересы. Чьи — не знаю. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто из них не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов», — приводит слова Гаджиева Sport24.
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