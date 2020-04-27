Грозный: «Локомотиву» нужно продлить контракт с Сёминым на пять лет. Он создан для клуба

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может расстаться с наставником Юрием Сёминым.

«Я спартаковец и длительное время проработал в России, поэтому, конечно, очень хорошо знаком с Юрием Палычем. Мы всегда были в командах-соперниках, где бы я ни работал, но при этом никогда не были командами-врагами, у нас всегда было достойное и интересное соперничество. Мы действительно уважали друг друга и всегда пожимали друг другу руки после матчей. У меня всегда были уважительные отношения с Сёминым. Я считаю его одним из самых талантливых и сильных специалистов на постсоветском пространстве. Он всегда это доказывал своей работой, он — настоящий трудяга. Человеку всегда было интересно тренировать, ему интересны новые команды, игроки и новые вызовы. Он поистине „железнодорожник“, действительно он Юрий Шпалыч. Сёмин настолько свой, что его любят все. Да, всегда найдётся эксперт или болельщик, который скажет, что он не выиграл Лигу чемпионов. Но на нашем веку я не знаю такого специалиста из СНГ, который выигрывал бы Лигу чемпионов.



Сёмин создан для «Локомотива», это его семья и детище, он этим живёт. Он тот человек, который ради «Локомотива» готов снять и порвать свою рубашку.



Я считаю, что было бы корректно руководству „РЖД“ автоматически продлить контракт Юрия Палыча на пять лет. Это моё личное мнение. Может, он бы отказался, но Сёмин достоин этого за заслуги перед клубом. Он не из-за денег работает, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, он её создавал вместе со своим штабом и со своими футболистами. Как можно думать о том, что у него заканчивается контракт и можно его не продлевать? Сёмина надо было ещё в прошлом году продлевать на три года. Уговаривать такого тренера, чтобы он оставался и спокойно работал. Это топовый тренер, это все понимают», — приводит слова Грозного Sport24.